Польща запропонувала створити фонд допомоги Республіці Білорусь на суму €1 млрд.

Ця пропозиція буде внесена до саміту міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу наступного тижня.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький на прес-конференції у Литві.

За його словами, фонд повинен мати значну суму коштів, аби допомогти стабілізувати білоруську економіку та очікування інвесторів. На цьому етапі потрібно не менше €1 млрд.

Події у Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що у протестах в Білорусі винні країни Європи. До переліку увійшли: США, Польща, Литва, Чехія, Україна. За його словами, кожна з цих країн відіграла свою роль у подіях.

Україна, незважаючи на незмінну підтримку Білорусі у питаннях щодо територіальної цілісності, стала форпостом політичних провокацій.

Джерело: 300 Polity