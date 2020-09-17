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Світлана Тихановська з’явилася в Instagram

Головний представник білоруської опозиції Світлана Тихановська створила власний профіль в Instagram.

Свій акаунт вона назвала prezident.sveta.

Світлана Тихановська створила профіль в Instagram

Світлана Тихановська в Instagram вестиме сторінку більш неформально: політик встигла опублікувати декілька світлин, зокрема й фан-арт.

– Для перемоги потрібно використовувати всі можливі канали, і тому з’явився цей акаунт – моя єдина актуальна персональна сторінка.

Також Світлана Тихановська розповіла про підготовку санкційного списку Тарайковського. Туди буде включено чиновників і силовиків, які брали участь у силових розгонах протестів у Білорусі.

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