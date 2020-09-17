Світлана Тихановська створила профіль в Instagram

Головний представник білоруської опозиції Світлана Тихановська створила власний профіль в Instagram.

Свій акаунт вона назвала prezident.sveta.

Світлана Тихановська в Instagram вестиме сторінку більш неформально: політик встигла опублікувати декілька світлин, зокрема й фан-арт.

– Для перемоги потрібно використовувати всі можливі канали, і тому з’явився цей акаунт – моя єдина актуальна персональна сторінка.

Також Світлана Тихановська розповіла про підготовку санкційного списку Тарайковського. Туди буде включено чиновників і силовиків, які брали участь у силових розгонах протестів у Білорусі.