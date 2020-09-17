В Європі тривожний рівень поширення коронавірусу – ВООЗ

В Європі можуть спостерігатися масштабні інфікування коронавірусом.

Про це заявив глава європейського департаменту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге.

За його словами, масштаби коронавируса не можуть не викликати занепокоєння, так як цифри показують високий рівень передачі вірусу.

У той же час Клюге зазначив, що 14-денний карантин і раніше залишається обов’язковим для всіх тих, хто захворів коронавірусів.

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Незважаючи на рекомендації ВООЗ, Франція рекомендує дотримуватися самоізоляції до семи днів, а Великобританія і Ірландія – до 10 днів.

За останню добу рекордна кількість хворих зафіксували в Чехії. Це найвищі показники з початку пандемії.

17 вересня в Чехії 2 139 нових випадків коронавируса. Жителі країни тепер знову повинні носити маски в приміщеннях, а допустима кількість осіб в ресторанах – обмежена.

Коронавірус 17 вересня

Більш як 283 тис. людей захворіли на коронавірус у світі за станом на 17 вересня. З початку пандемії Covid-19 заразилися вже 29 760 579 жителів планети.

Від ускладнень коронавірусу померли 939 427 хворих, а одужали вже 20 212 134 особи.