Президент США Дональд Трамп заявив, що вакцинація громадян від коронавірусу почнеться у жовтні, а до кінця 2020 року планують виготовити 100 млн доз вакцини.

Однак він додав, що за умови несприятливого розвитку подій, вакцину можливо доведеться почекати трохи довше. Крайній термін – листопад або ж грудень цього року.

The comprehensive National Vaccine Distribution Plan released today by @HHSGov is a strategy to distribute and administer a safe and effective COVID-19 vaccine as soon as it’s approved by the FDA. pic.twitter.com/warbpu96qV

