Президент США Дональд Трамп заявив, що вакцинація громадян від коронавірусу почнеться у жовтні, а до кінця 2020 року планують виготовити 100 млн доз вакцини.

– Ми на шляху до того, щоб доставити і розподілити вакцину вельми безпечним і ефективним чином. Ми думаємо, що можемо почати робити це приблизно в жовтні.

Однак він додав, що за умови несприятливого розвитку подій, вакцину можливо доведеться почекати трохи довше. Крайній термін – листопад або ж грудень цього року.

The comprehensive National Vaccine Distribution Plan released today by @HHSGov is a strategy to distribute and administer a safe and effective COVID-19 vaccine as soon as it’s approved by the FDA. pic.twitter.com/warbpu96qV — The White House (@WhiteHouse) September 17, 2020

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Для масового виробництва вакцини необхідно схвалення її Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.

За словами Трампа, у його адміністрації вже готовий план для постачання вакцини у різні міста країни.

Вакцина від коронавірусу

Фармакологічна компанія AstraZeneca призупинила випробування своєї вакцини від коронавірусу через побічну реакцію одного з добровольців.

Нині вакцина компанії AstraZeneca є однією з трьох, що перебуває на третій стадії випробувань. У тестуванні беруть участь 30 тис. американців.