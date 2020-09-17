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Факти / Світ

З жовтня у США почнуть вакцинацію громадян від Covid-19

Президент США Дональд Трамп заявив, що вакцинація громадян від коронавірусу почнеться у жовтні, а до кінця 2020 року планують виготовити 100 млн доз вакцини.

– Ми на шляху до того, щоб доставити і розподілити вакцину вельми безпечним і ефективним чином. Ми думаємо, що можемо почати робити це приблизно в жовтні.

Однак він додав, що за умови несприятливого розвитку подій, вакцину можливо доведеться почекати трохи довше. Крайній термін – листопад або ж грудень цього року.

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Для масового виробництва вакцини необхідно схвалення її Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.

За словами Трампа, у його адміністрації вже готовий план для постачання вакцини у різні міста країни.

Вакцина від коронавірусу

Фармакологічна компанія AstraZeneca призупинила випробування своєї вакцини від коронавірусу через побічну реакцію одного з добровольців.

Нині вакцина компанії AstraZeneca є однією з трьох, що перебуває на третій стадії випробувань. У тестуванні беруть участь 30 тис. американців.

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