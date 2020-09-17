Загальний захист Союзної держави: Лукашенко пояснив переговори з Путіним і Шойгу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна “змушена” за допомогою російського керівництва посилити захист Союзної держави.

– Я змушений в останні дні разом із президентом Росії та міністром оборони відбудувати загальний захист Союзної держави, – сказав Лукашенко на зустрічі зі своїми прихильниками.

Зустріч Лукашенка з Путіним і Шойгу

14 вересня у Сочі Лукашенко зустрівся зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

16 вересня на зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, який прибув до Мінська, Лукашенко заявив, що просив у Путіна зброю.

– Сказав йому, що, коли ви приїдете, ми подивимося, що нам і де треба реально зміцнити в плані Союзної держави, – повідомив білоруський лідер.

Військові навчання Росії та Білорусі

15 вересня російські та білоруські війська розпочали військові навчання Слов’янське братство-2020 у Брестській області недалеко від кордону Білорусі з Польщею.

Міністерство оборони Росії заявило, що навчання, які повинні пройти до 25 вересня, спрямовані на боротьбу з тероризмом, а не проти інших країн.

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Військові навчання США й України

17 вересня президент України Володимир Зеленський відкрив спільні військові навчання України та США у Львівській області.

Посольство США в Києві заявило, що у навчаннях Rapid Trident під керівництвом армії США будуть брати участь близько 4 тис. військовослужбовців з 10 країн.