Станом на 18 вересня коронавірус в світі зафіксували у 30 071 314 осіб. За весь час пандемії хвороба побороли 20 431 546 человек. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 994 887 осіб.

Антилідери за кількістю хворих на коронавірус:

США – 6 674 411;

Індія – 5 118 253;

Бразилія – ​​4 455 386;

Росія – 1 081 152;

Перу – 744 400.

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Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:

США – 197 633;

Бразилія – ​​134 935;

Індія – 83 198;

Мексика – 72 179;

Велика Британія – 41 794.

Де найбільше видужали після коронавірусу:

Індія – 4 025 079;

Бразилія – ​​3 873 934;

США – 2 540 334;

Росія – 893 145;

Колумбія – 615 457.

Коронавірус 17 вересня

Більш як 283 тис. людей захворіли на коронавірус у світі за станом на 17 вересня.

З початку пандемії Covid-19 заразилися вже 29 760 579 жителів планети.

Від ускладнень коронавірусу померли 939 427 хворих, а одужали вже 20 212 134 особи.