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Факти / Світ

Більш 30 млн випадків: коронавірус в світі 18 вересня

Станом на 18 вересня коронавірус в світі зафіксували у 30 071 314 осіб. За весь час пандемії хвороба побороли 20 431 546 человек. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 994 887 осіб.

Антилідери за кількістю хворих на коронавірус:

  • США – 6 674 411;
  • Індія – 5 118 253;
  • Бразилія – ​​4 455 386;
  • Росія – 1 081 152;
  • Перу – 744 400.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:

  • США – 197 633;
  • Бразилія – ​​134 935;
  • Індія – 83 198;
  • Мексика – 72 179;
  • Велика Британія – 41 794.

Де найбільше видужали після коронавірусу:

  • Індія – 4 025 079;
  • Бразилія – ​​3 873 934;
  • США – 2 540 334;
  • Росія – 893 145;
  • Колумбія – 615 457.

Коронавірус 17 вересня

Більш як 283 тис. людей захворіли на коронавірус у світі за станом на 17 вересня.

З початку пандемії Covid-19 заразилися вже 29 760 579 жителів планети.

Від ускладнень коронавірусу померли 939 427 хворих, а одужали вже 20 212 134 особи.

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