Станом на 18 вересня коронавірус в світі зафіксували у 30 071 314 осіб. За весь час пандемії хвороба побороли 20 431 546 человек. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 994 887 осіб.
Антилідери за кількістю хворих на коронавірус:
- США – 6 674 411;
- Індія – 5 118 253;
- Бразилія – 4 455 386;
- Росія – 1 081 152;
- Перу – 744 400.
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Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:
- США – 197 633;
- Бразилія – 134 935;
- Індія – 83 198;
- Мексика – 72 179;
- Велика Британія – 41 794.
Де найбільше видужали після коронавірусу:
- Індія – 4 025 079;
- Бразилія – 3 873 934;
- США – 2 540 334;
- Росія – 893 145;
- Колумбія – 615 457.
Коронавірус 17 вересня
Більш як 283 тис. людей захворіли на коронавірус у світі за станом на 17 вересня.
З початку пандемії Covid-19 заразилися вже 29 760 579 жителів планети.
Від ускладнень коронавірусу померли 939 427 хворих, а одужали вже 20 212 134 особи.