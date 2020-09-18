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Факти / Світ / Росія

Шушкевич: Кредит у “складний момент” – це поглинання Білорусі Росією

Обіцянка президентом РФ Володимиром Путіним величезного кредиту Білорусі свідчить про те, що Кремль йде до своєї мети – поглинання сусідньої держави.

Про це заявив глава Верховної Ради Республіки Білорусь у 1991-1994 роках Станіслав Шушкевич в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

– Це просто поглинання Білорусі Росією, тому що Олександр Лукашенко вже давно “просадив” всю країну. Купається в розкоші тільки наближена до нього еліта. І весь час звучить детальна ахінея про те, що “нам загрожують, потрібно рятуватися, закривати кордони”, – сказав Шушкевич.

Читайте: За силою криється слабкість: реакція світу на заяву Лукашенка про закриття кордонів

Кредит у “складний момент”

Президент РФ Володимир Путін пообіцяв “у цей складний момент для Білорусі” півтора мільярда доларів кредиту на зустрічі з Олександром Лукашенком 14 вересня 2020 року.

Гроші Білорусі Росія обіцяє видати двома траншами у 2020-му та 2021-му роках, а терміни погашення кредиту визначать пізніше.

Фото: Кремль

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