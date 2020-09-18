В Іспанії за добу виявили рекордний приріст пацієнтів з Covid-19

В Іспанії за добу зареєстрували більше 14 тис. випадків зараження коронавірусом.

За даними міністерства охорони здоров’я – це найбільший показник за увесь час епідемії для самої Іспанії та найвищий у всій Європі.

З 14 389 випадків завраження 35% виявлено у Мадриді. За добу у країні померло 90 осіб.

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Влада Мадриду вже анонсувала суттєве посилення карантину – закриття парків та заборону зібрань більше 6 осіб для всього регіону, а також обмеження в’їзду та виїзду із 37 районів, де фіксують найбільше заражень.

Зараз в Іспанії виявлено 659 334 випадків інфікуваня.

Тест на коронавірус чи грип

В Україні планують створити тест, який визначатиме, на що людина хвора – на коронавірус чи на грип.

Таку систему тестування на Covid-19 та грип замовив МОЗ України Інституту молекулярної біології.

Цей тест буде актуальним під час сезонів, коли епідситуація погіршується, і, окрім коронавірусу, людині загрожують різні штами грипу.

Джерело: El Pais