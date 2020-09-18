16:36 -

Польща запропонувала створити фонд допомоги Республіці Білорусь на суму €1 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький на прес-конференції у Литві.

За його словами, фонд повинен мати значну суму коштів, аби допомогти стабілізувати білоруську економіку та очікування інвесторів. На цьому етапі потрібно не менше €1 млрд.