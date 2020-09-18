Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
Білоруський Telegram-канал NEXTA повідомляє, що дітей залякують штрафами і кримінальною відповідальністю за участь в мітингах.
Зокрема, учнів Барановичського державного професійно-технічного коледжу змушують читати білоруські закони і правила поведінки на мітингах.
Білоруський суд продовжив арешт Марії Колесниковій, члену президії Координаційної ради білоруської опозиції, до 8 листопада. Її звинувачують у закликах до захоплення влади.
Адвокат Колесникової повідомила, що згодом арешт можуть продовжити ще раз.
Польща розглядає можливість введення власних санкцій проти Білорусі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після телефонної розмови з президентом Литви.
Білорусь буде посилювати захист Союзної держави за допомогою російського керівництва.
Олександр Лукашенко заявив, що на це дали згоду президент та міністр оборони Росії.
Напередодні він просив Володимира Путіна про надання білоруським силовикам та військовим деяких типів озброєнь.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що кордон з Україною, Литвою і Польщею буде закрито.
– На тлі протестів нам доводиться виводити війська на вулиці, закривати державний кордон із Литвою, Польщею та, на жаль, з нашою братньою Україною.
Польща запропонувала створити фонд допомоги Республіці Білорусь на суму €1 млрд.
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький на прес-конференції у Литві.
За його словами, фонд повинен мати значну суму коштів, аби допомогти стабілізувати білоруську економіку та очікування інвесторів. На цьому етапі потрібно не менше €1 млрд.
Європарламент затвердив резолюцію щодо ситуації у Білорусі.
Він закликав інституції та країни ЄС запровадити додаткові санкції проти президента Олександра Лукашенка і всіх осіб, які брали участь у фальсифікації результатів виборів і розгоні мітингувальників.
Європейські парламентарі також не визнали Олександра Лукашенка чинним президентом Білорусі.
ЗМІ повідомляють, що сина президента Білорусі Миколу Лукашенка переведуть на навчання з Мінська до Москви. Житиме він начебто у білоруському посольстві, а вчитиметься під вигаданим ім’ям.
У благодійному фонді Білорусь майбутнього студентам, яких відрахували з білоруських вишів через участь у протестах, обіцяють допомогти зі вступом в українські вищі навчальні заклади.
Про це повідомив білоруський політик Валерій Цепкало.
– Благодійний фонд Білорусь майбутнього інформує про те, що студентам, яких незаконно відрахували з білоруських ВНЗ, нададуть допомогу для вступу до університетів України.
Фоторепортерів Володимира Грідіна і Олександра Васюковича, які виконували свої професійні обов’язки, арештували на 11 діб.
Їх затримали у Мінську 13 вересня після несанкціонованого Маршу героїв, на якому фоторепортери працювали для Нового часу і Tut.by.
Обох звинувачують у порушенні порядку організації або проведення масових заходів.