Біографія Рут Бейдер Гінзбург налічує безліч ухвалених за її участі законів про права жінок, права національних меншин та реформу системи медичного страхування.

Вона була призначена на посаду судді Верховного суду США у 1993 році президентом Біллом Клінтоном та була найстаршим членом нинішнього складу ВС.

Фото: Рут Бейдер Гінзбург, DW

Рут Бейдер Гінзбург народилася 15 березня 1933 року у Нью-Йорку у Брукліні. Її батько був євреєм-іммігрантом з Одеси, а її мати з родини австрійських євреїв.

Закінчивши школу вона вступила до Корнелльського університету в Ітаці, де і познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком Мартіном Гінзбургом. У 1954 році Рут закінчила вищий навчальний заклад зі ступенем бакалавра мистецтв в уряді.

В 21 рік Бейдер почала працювати в офісі служби соціального забезпечення в Оклахомі, де пізніше була знижена на посаді після того, як завагітніла своєю першою дитиною.

У 1956 році Рут починає вивчати юриспруденцію у Гарвардському університеті. Там вона була однією з дев’яти жінок з 500 людей. Після завершення навчання у Гарварді Рут Бейдер Гінзбург довго не могла знайти роботу за спеціальністю. Основна причина – гендерна нерівність та статева приналежність.

Саме у 1960 році суддя Верховного суду Фелікс Франкфуртер відхилив її кандидатуру на посаду клерка через те, що вона жінка.

Читайте: Не лише Гра престолів: біографія та найкращі ролі Дайани Рігг

До 1963 року Рут була наукової співробітницею, пізніше асоційованим директором Проекту юридичної школи Колумбії за міжнародною процедурою. Того ж року Гінзбург отримала першу професорську позицію, в юридичній школі Рутгерс, але там їй повідомили, що заробітна плата буде меншою, оскільки її чоловік мав добре оплачувану роботу.

У 1972 році Рут Бейдер Гінзбург стала засновницею організації захисту прав жінок Women’s Rights Project в Американському союзі захисту громадянських свобод. Тоді ж вона стала першою жінкою-педагогом Юридичної школи Колумбійського університету.

У 1980 році вона була призначена на посаду судді Апеляційного суду США в окрузі Колумбія, а у 1993 році стала суддею Верховного суду США.

У 2018 році про Рут Бейдер Гінзбург зняли фільм За статевою ознакою. Це біографічна картина про життя судді Верховного суду Рут від початку навчання у Гарварді до початку боротьби за рівні права чоловіків та жінок.