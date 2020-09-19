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Факти / Світ

Коронавірус у світі: Колумбія обійшла Перу за кількість нових випадків

19 вересня коронавірус у світі зафіксували у 30 401 966 осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 994 887 осіб, одужало 20 431 546 людей.

На п’яте місце за кількістю нових випадків вийшла Колумбія, яка обігнала Перу.

Антилідери за кількістю хворих на коронавірус:

  • США – 6 723 933;
  • Індія – 5 214 677;
  • Бразилія – ​​4 495 183;
  • Росія – 1 086 955;
  • Колумбія – 750 471.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Україна перебуває на 25 місці світового рейтингу, між Ізраїлем та Канадою.

Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:

  • США – 198 570;
  • Бразилія – ​​135 793;
  • Індія – 84 372;
  • Мексика – 72 803;
  • Велика Британія – 41 821.

Де найбільше видужали після коронавірусу:

  • Індія – 4 112 551;
  • Бразилія – ​​3 897 539;
  • США – 2 556 465;
  • Росія – 898 420;
  • Колумбія – 615 457.

Коронавірус у світі 18 вересня

18 вересня Covid-19 у світі зафіксували у 30 071 314 осіб.

За весь час пандемії хвороба побороли 20 431 546 человек. Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 994 887 осіб.

Серед антилідерів – США, Індія, Бразилія та Росія. П’ятою країною у списку за кількістю активних випадків стала Перу.

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