19 вересня коронавірус у світі зафіксували у 30 401 966 осіб.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 994 887 осіб, одужало 20 431 546 людей.
На п’яте місце за кількістю нових випадків вийшла Колумбія, яка обігнала Перу.
Антилідери за кількістю хворих на коронавірус:
- США – 6 723 933;
- Індія – 5 214 677;
- Бразилія – 4 495 183;
- Росія – 1 086 955;
- Колумбія – 750 471.
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Україна перебуває на 25 місці світового рейтингу, між Ізраїлем та Канадою.
Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:
- США – 198 570;
- Бразилія – 135 793;
- Індія – 84 372;
- Мексика – 72 803;
- Велика Британія – 41 821.
Де найбільше видужали після коронавірусу:
- Індія – 4 112 551;
- Бразилія – 3 897 539;
- США – 2 556 465;
- Росія – 898 420;
- Колумбія – 615 457.
Коронавірус у світі 18 вересня
18 вересня Covid-19 у світі зафіксували у 30 071 314 осіб.
За весь час пандемії хвороба побороли 20 431 546 человек. Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 994 887 осіб.
Серед антилідерів – США, Індія, Бразилія та Росія. П’ятою країною у списку за кількістю активних випадків стала Перу.