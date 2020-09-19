19 вересня коронавірус у світі зафіксували у 30 401 966 осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 994 887 осіб, одужало 20 431 546 людей.

На п’яте місце за кількістю нових випадків вийшла Колумбія, яка обігнала Перу.

Антилідери за кількістю хворих на коронавірус:

США – 6 723 933;

Індія – 5 214 677;

Бразилія – ​​4 495 183;

Росія – 1 086 955;

Колумбія – 750 471.

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Україна перебуває на 25 місці світового рейтингу, між Ізраїлем та Канадою.

Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:

США – 198 570;

Бразилія – ​​135 793;

Індія – 84 372;

Мексика – 72 803;

Велика Британія – 41 821.

Де найбільше видужали після коронавірусу:

Індія – 4 112 551;

Бразилія – ​​3 897 539;

США – 2 556 465;

Росія – 898 420;

Колумбія – 615 457.

Коронавірус у світі 18 вересня

18 вересня Covid-19 у світі зафіксували у 30 071 314 осіб.

За весь час пандемії хвороба побороли 20 431 546 человек. Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 994 887 осіб.

Серед антилідерів – США, Індія, Бразилія та Росія. П’ятою країною у списку за кількістю активних випадків стала Перу.