Президент Бразилії назвав самоізоляцію слабкістю

Президент Бразилії Жаір Болсонару назвав самоізоляцію під час пандемії коронавірусу слабкістю.
Про це заявив, виступаючи у штаті Мату-Гросу.
Болсонару розкритикував соціальну ізоляцію, яку лікарі називають одним з найбільш ефективних способів стримування поширення коронавірусу.
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– Ми не піддалися на ці дурниці — залишайся вдома, а економікою займемось пізніше. Це для слабких. Вірус є реальністю, і ми повинні з цим змиритися.
Але ніякого боягузтва перед обличчям того, від чого ми не можемо втекти, – сказав Болсонару.
У Бразилії 18 вересня зафіксували 4 495 183 випадків коронавірусу.
Болсонару перехворів Covid-19
7 липня у президента Бразилії Жаіра Болсонару підтвердився позитивний результат тесту на коронавірус.
Попередні тести показували негативний результат, однак після додаткових аналізів, Covid-19 підтвердився.
Джерело: G1