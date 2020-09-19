Президент Бразилії назвав самоізоляцію слабкістю

Президент Бразилії Жаір Болсонару назвав самоізоляцію під час пандемії коронавірусу слабкістю.

Про це заявив, виступаючи у штаті Мату-Гросу.

Болсонару розкритикував соціальну ізоляцію, яку лікарі називають одним з найбільш ефективних способів стримування поширення коронавірусу.

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– Ми не піддалися на ці дурниці — залишайся вдома, а економікою займемось пізніше. Це для слабких. Вірус є реальністю, і ми повинні з цим змиритися.

Але ніякого боягузтва перед обличчям того, від чого ми не можемо втекти, – сказав Болсонару.