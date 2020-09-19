У Білорусі в Мінську 19 вересня проходить черговий марш під назвою блискучий марш.

На акцію протесту вийшли жінки близько 15.00 біля Комаровського ринку у центрі міста.

Учасники маршу почали рухатись прилеглими вулицями, подекуди плескаючи у долоні та викрикуючи різні лозунги.

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У руках жінки тримають біло-червоні прапори, парасольки та кульки таких самих кольорів.

Учасниці протесту у Мінську вигукують Поверніть нашу Машу, Ганьба та несуть плакати з надписами SOS.

Наразі правоохоронці зупинили колону протестувальників на вулиці Сурганова. За даними ЗМІ, вже затримали десятки учасниць Блискучого маршу.

Протести в Білорусі

Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до Ради ООН з прав людини. Вона закликала міжнародне співтовариство відреагувати на порушення прав людини білоруською владою.

Окрім цього, Тихановська зазначила, що міжнародний вплив на владу Білорусі не є втручанням у внутрішні справи держави, а лише вирішенням “загального питання людської гідності”.

Джерело: TUT.BY