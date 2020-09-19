У відповідь на масові затримання учасниць жіночого маршу в Мінську 19 вересня Telegram-канал Nexta опублікував дані 1 003 співробітників МВС Білорусі, причетних до розгону протестувальників.

– Тиждень тому ми попереджали про те, що станеться, якщо карателі не зупиняться. Обіцянки дотримуємося, – йдеться в повідомленні.

У таблиці вказані імена, дні народження, місця служби та звання силовиків, отримані завдяки кібер-партизанам.

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Водночас адміністрація каналу обіцяє поповнювати базу в разі продовження затримань.

Nexta також просить підписників допомогти з поповненням бази, повідомляючи про факти злочинів конкретних людей зі списку, а також їхні адреси, телефони, номери авто, звички.

Жіночий марш у Мінську

У Мінську 19 вересня відбувся черговий жіночий марш під назвою блискучий.

За даними ЗМІ та правозахисників, до відділень МВС відвезли понад 300 людей, ще кількох протестувальників госпіталізували.

Але ввечері затриманих почали відпускати з міліції.