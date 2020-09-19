Білоруський опозиціонер Світлана Тихановська звернулась до громадян Білорусі щодо Маршу Солідарності, який пройде у неділю 20 вересня.

– Білоруси поважають свої традиції. Найкраща традиція, яка почала існувати – це виходити на Марш Солідарності щонеділі. Кожного разу ви демонструєте собі та світу, що білоруський народ – це сила, – зазначила Тихановська.