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Вересень, 19 в 11:47
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
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11:35
-
19 вересня
Білоруський опозиціонер Світлана Тихановська звернулась до громадян Білорусі щодо Маршу Солідарності, який пройде у неділю 20 вересня.
– Білоруси поважають свої традиції. Найкраща традиція, яка почала існувати – це виходити на Марш Солідарності щонеділі. Кожного разу ви демонструєте собі та світу, що білоруський народ – це сила, – зазначила Тихановська.
11:24
-
19 вересня
У Мінську 19 вересня пройде Марш районів. Люди виходитимуть протестувати на вулиці там, де проживають.
За словами організаторів, так міліції буде важке масово затримувати громадян та “зачищувати” вулиці.
15:20
-
18 вересня
Білоруський Telegram-канал NEXTA повідомляє, що дітей залякують штрафами і кримінальною відповідальністю за участь в мітингах.
Зокрема, учнів Барановичського державного професійно-технічного коледжу змушують читати білоруські закони і правила поведінки на мітингах.
15:12
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18 вересня
Білоруський суд продовжив арешт Марії Колесниковій, члену президії Координаційної ради білоруської опозиції, до 8 листопада. Її звинувачують у закликах до захоплення влади.
Адвокат Колесникової повідомила, що згодом арешт можуть продовжити ще раз.
15:06
-
18 вересня
Польща розглядає можливість введення власних санкцій проти Білорусі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після телефонної розмови з президентом Литви.
22:53
-
17 вересня
Білорусь буде посилювати захист Союзної держави за допомогою російського керівництва.
Олександр Лукашенко заявив, що на це дали згоду президент та міністр оборони Росії.
Напередодні він просив Володимира Путіна про надання білоруським силовикам та військовим деяких типів озброєнь.
22:47
-
17 вересня
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що
кордон з Україною, Литвою і Польщею буде закрито.
– На тлі протестів нам доводиться виводити війська на вулиці, закривати державний кордон із Литвою, Польщею та, на жаль, з нашою братньою Україною.
16:36
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17 вересня
Польща запропонувала створити фонд допомоги Республіці Білорусь на суму €1 млрд.
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький на прес-конференції у Литві.
За його словами, фонд повинен мати значну суму коштів, аби допомогти стабілізувати білоруську економіку та очікування інвесторів. На цьому етапі потрібно не менше €1 млрд.
16:34
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17 вересня
Європарламент затвердив резолюцію щодо ситуації у Білорусі.
Він закликав інституції та країни ЄС запровадити додаткові санкції проти президента Олександра Лукашенка і всіх осіб, які брали участь у фальсифікації результатів виборів і розгоні мітингувальників.
Європейські парламентарі також не визнали Олександра Лукашенка чинним президентом Білорусі.
13:41
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17 вересня
ЗМІ повідомляють, що сина президента Білорусі Миколу Лукашенка переведуть на навчання з Мінська до Москви. Житиме він начебто у білоруському посольстві, а вчитиметься під вигаданим ім’ям.
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