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Неприйнятна смертність: коронавірус у світі 20 вересня

Станом на 20 вересня у світі зафіксували 30 685 001 випадок коронавірусу.

Через ускладнення, які викликав Covid-19, померли 758 398 пацієнтів.

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Країни, в яких найбільша кількість інфікованих коронавірусом:

  • США – 6 764 970;
  • Індія – 5 308 014;
  • Бразилія – 4 528 240;
  • Росія – 1 092 915;
  • Перу – 758 398.

Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:

  • США – 199 259;
  • Бразилія – 136 532;
  • Індія – 85 619;
  • Мексика – 73 258;
  • Велика Британія – 41 848.

Глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майк Раян назвав неприйнятною смертність від коронавірусу у світі.

Він зазначив, що пандемія не відступає. Щотижня фіксується 1,8-2 млн випадків зараження і 40-50 тис. летальних випадків.

Раян додав, що смертність у глобальному масштабі не дуже інтенсивна, проте в деяких країнах на регіональному рівні спостерігається істотне зростання випадків.

У Німеччині у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія через пандемію Covid-19 скасовують карнавали.

Однак можливі культурні заходи із кількістю учасників 100-150 осіб.

Коронавірус у світі

19 вересня коронавірус у світі зафіксували у 30 401 966 осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 994 887 осіб, одужало 20 431 546 людей.

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