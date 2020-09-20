Станом на 20 вересня у світі зафіксували 30 685 001 випадок коронавірусу.
Через ускладнення, які викликав Covid-19, померли 758 398 пацієнтів.
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Країни, в яких найбільша кількість інфікованих коронавірусом:
- США – 6 764 970;
- Індія – 5 308 014;
- Бразилія – 4 528 240;
- Росія – 1 092 915;
- Перу – 758 398.
Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:
- США – 199 259;
- Бразилія – 136 532;
- Індія – 85 619;
- Мексика – 73 258;
- Велика Британія – 41 848.
Глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майк Раян назвав неприйнятною смертність від коронавірусу у світі.
Він зазначив, що пандемія не відступає. Щотижня фіксується 1,8-2 млн випадків зараження і 40-50 тис. летальних випадків.
Раян додав, що смертність у глобальному масштабі не дуже інтенсивна, проте в деяких країнах на регіональному рівні спостерігається істотне зростання випадків.
У Німеччині у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія через пандемію Covid-19 скасовують карнавали.
Однак можливі культурні заходи із кількістю учасників 100-150 осіб.
Коронавірус у світі
19 вересня коронавірус у світі зафіксували у 30 401 966 осіб.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 994 887 осіб, одужало 20 431 546 людей.