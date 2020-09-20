Отруєння Навального: один з розробників Новачка вибачив перед опозиціонером

Один із розробників отрути Новічок Віл Мірзаянов вибачився перед російським опозиціонером та блогером Олексієм Навальним, який постраждав від отруєння цією речовиною.

– Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь у цьому злочинному бізнесі — розробці цієї речовини, якою він отруївся, – зазначив винахідник.

Мірзаянов розповів, що у 1993 році він зустрічався з чоловіком, який пережив отруєння Новачком.

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За словами хіміка, симптоми того чоловіка були схожими на ті, які описав Навальний.

Отруєння Навального

20 серпня Олексій Навальний з отруєнням був госпіталізований з аеропорту Омська. Він летів рейсом Томськ-Москва. Навальний впав у кому. Пізніше його евакуювали до Німеччини.

14 вересня незалежні лабораторії Франції та Швеції повідомили, що отруєння Олексія Навального сталося через дію речовини Новачок, яку знайшли у пробах опозиціонера.

Навальний прийшов до тями 10 вересня. З коми він вийшов 7 вересня.