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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.

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Пряма трансляція
11:42 - 20 вересня

Готуючись до протестів у Білорусі 20 вересня, силовики перекрили металевими огорожами майдан Незалежності у Мінську. Про це пише TUT.BY.

 

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10:15 - 20 вересня

20 вересня у Білорусі відбудеться Марш справедливості. Захід заплановано на 14.00.

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10:10 - 20 вересня

Після суботнього жіночого маршу і затримань його учасниць ранок неділі, 20 вересня, у Білорусі розпочався спокійно.

ЗМІ не повідомляли про затримання.

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22:53 - 19 вересня

У Мінську почали відпускати затриманих під час жіночого маршу.

За даними правозахисного центру Весна, всього було затримано більше 330 людей.

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22:48 - 19 вересня

У відповідь на масові затримання учасниць жіночого маршу в Мінську 19 вересня Telegram-канал Nexta опублікував дані 1 003 співробітників МВС Білорусі, причетних до розгону протестувальників.

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21:31 - 19 вересня

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вимагає звільнити затриманих у Мінську учасниць жіночого маршу.

За її даними, в списках затриманих вже більше 240 жінок, і серед них є дівчатка 2004 року народження.

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19:05 - 19 вересня

Правозахисники повідомили про понад 140 затриманих під час жіночого маршу в Мінську.

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16:41 - 19 вересня

У Мінську, в суботу, 19 вересня, проходить жіночий марш під назвою Блискучий марш. Велика колона жінок йде вулицею Максима Богдановича.

Близько 15.00 велика кількість жінок зібралися біля Комаровського ринку у центрі Мінська. Вони рухаються прилеглими вулицями та вигукують різні лозунги.

Наразі учасниками Блискучого маршу стали близько 2 тис. осіб.

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11:35 - 19 вересня

Білоруський опозиціонер Світлана Тихановська звернулась до громадян Білорусі щодо Маршу Солідарності, який пройде у неділю 20 вересня.

– Білоруси поважають свої традиції. Найкраща традиція, яка почала існувати – це виходити на Марш Солідарності щонеділі. Кожного разу ви демонструєте собі та світу, що білоруський народ – це сила, – зазначила Тихановська.

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11:24 - 19 вересня

У Мінську 19 вересня пройде Марш районів. Люди виходитимуть протестувати на вулиці там, де проживають.

За словами організаторів, так міліції буде важке масово затримувати громадян та “зачищувати” вулиці.

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