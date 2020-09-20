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Вересень, 20 в 10:14
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
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11:42
-
20 вересня
Готуючись до протестів у Білорусі 20 вересня, силовики перекрили металевими огорожами майдан Незалежності у Мінську. Про це пише
TUT.BY.
VIDEO
10:15
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20 вересня
20 вересня у Білорусі відбудеться Марш справедливості. Захід заплановано на 14.00.
10:10
-
20 вересня
Після суботнього жіночого маршу і затримань його учасниць ранок неділі, 20 вересня, у Білорусі розпочався спокійно.
ЗМІ не повідомляли про затримання.
22:53
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19 вересня
У Мінську почали відпускати затриманих під час жіночого маршу.
За даними правозахисного центру Весна, всього було затримано більше 330 людей.
22:48
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19 вересня
У відповідь на масові затримання учасниць жіночого маршу в Мінську 19 вересня Telegram-канал Nexta опублікував дані 1 003 співробітників МВС Білорусі, причетних до розгону протестувальників.
21:31
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19 вересня
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вимагає звільнити затриманих у Мінську учасниць жіночого маршу.
За її даними, в списках затриманих вже більше 240 жінок, і серед них є дівчатка 2004 року народження.
19:05
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19 вересня
Правозахисники повідомили про понад 140 затриманих під час жіночого маршу в Мінську.
16:41
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19 вересня
У Мінську, в суботу, 19 вересня, проходить жіночий марш під назвою Блискучий марш. Велика колона жінок йде вулицею Максима Богдановича.
Близько 15.00 велика кількість жінок зібралися біля Комаровського ринку у центрі Мінська. Вони рухаються прилеглими вулицями та вигукують різні лозунги.
Наразі учасниками Блискучого маршу стали близько 2 тис. осіб.
11:35
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19 вересня
Білоруський опозиціонер Світлана Тихановська звернулась до громадян Білорусі щодо Маршу Солідарності, який пройде у неділю 20 вересня.
– Білоруси поважають свої традиції. Найкраща традиція, яка почала існувати – це виходити на Марш Солідарності щонеділі. Кожного разу ви демонструєте собі та світу, що білоруський народ – це сила, – зазначила Тихановська.
11:24
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19 вересня
У Мінську 19 вересня пройде Марш районів. Люди виходитимуть протестувати на вулиці там, де проживають.
За словами організаторів, так міліції буде важке масово затримувати громадян та “зачищувати” вулиці.
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