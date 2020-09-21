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Була озброєна: у США затримали підозрювану у спробі отруїти Трампа рицином

Американські правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у спробі отруїти рицином (смертельна отрута, яку отримують з насіння рицини) президента країни Дональда Трампа.

Її виявили під час перетину кордону, вона намагалася в’їхати з Канади до США.

За інформацією ЗМІ, жінку затримали у штаті Нью-Йорк на прикордонному переході.

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Підозрювана була озброєна. Нині жінка перебуває під вартою, розслідування триває.

Спроба отруїти Трампа

Президента США Дональда Трампа намагалися отруїти рицином. Отруйну речовину надіслали главі країни листом, який надійшов до Білого дому.

Однак спецслужбам вдалося перехопити небезпечну кореспонденцію. Тестування підтвердило наявність отрути.

Пізніше правоохоронці повідомили, що у спробі отруїти Трампа рицином підозрюють жінку, яка начебто надіслала листа з Канади.

Справу розслідують ФБР і секретна служба країни.

Джерело: NBC, CNN

Фото: Dreamstime

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