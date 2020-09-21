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Факти / Світ

Колумбія у топ-5 антилідерів: коронавірус у світі 21 вересня

Станом на 21 вересня коронавірус у світі підтвердили у понад 31,2 млн осіб, сьогодні на планеті – 7,4 млн активних випадків захворювання.

За час пандемії одужати вдалося майже 23 млн особам.

Померло від вірусу 965 тис. пацієнтів.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше випадків коронавірусу

  • США – 7 004 768;
  • Індія – 5 485 612;
  • Бразилія – ​​4 544 629;
  • Росія – 1 103 399;
  • Колумбія – 765 076.

Країни, де найбільше людей померло від вірусу

  • США – 204 118;
  • Бразилія – ​​136 895;
  • Індія – 87 909;
  • Мексика – 73 493;
  • Велика Британія – 41 777.

Країни-лідери за кількістю тих, хто одужав

  • Індія – 4 392 650;
  • США – 4 250 140;
  • Бразилія – ​​3 851 227;
  • Колумбія – 909 357;
  • Перу – 607 837.

Україна з 175 678 підтвердженими випадками коронавірусу посідає 25 місце в антирейтингу.

Карантин у світі

З наближенням холодів ситуація з коронавірусом у світі погіршується, і влада країн йде на радикальні заходи. Так, у Великій Британії запровадили величезні штрафи за порушення самоізоляції – від £1 тис. до £10 тис.

Коронавірус у світі

За статистикою коронавірусу у світі 20 вересня, на планеті підтвердили понад 30,6 випадків коронавірусу.

Ситуація з пандемією не поліпшується.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, померло 758 тис. пацієнтів.

Фото: Dreamstime

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