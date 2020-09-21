Станом на 21 вересня коронавірус у світі підтвердили у понад 31,2 млн осіб, сьогодні на планеті – 7,4 млн активних випадків захворювання.
За час пандемії одужати вдалося майже 23 млн особам.
Померло від вірусу 965 тис. пацієнтів.
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Країни, де найбільше випадків коронавірусу
- США – 7 004 768;
- Індія – 5 485 612;
- Бразилія – 4 544 629;
- Росія – 1 103 399;
- Колумбія – 765 076.
Країни, де найбільше людей померло від вірусу
- США – 204 118;
- Бразилія – 136 895;
- Індія – 87 909;
- Мексика – 73 493;
- Велика Британія – 41 777.
Країни-лідери за кількістю тих, хто одужав
- Індія – 4 392 650;
- США – 4 250 140;
- Бразилія – 3 851 227;
- Колумбія – 909 357;
- Перу – 607 837.
Україна з 175 678 підтвердженими випадками коронавірусу посідає 25 місце в антирейтингу.
Карантин у світі
З наближенням холодів ситуація з коронавірусом у світі погіршується, і влада країн йде на радикальні заходи. Так, у Великій Британії запровадили величезні штрафи за порушення самоізоляції – від £1 тис. до £10 тис.
Коронавірус у світі
За статистикою коронавірусу у світі 20 вересня, на планеті підтвердили понад 30,6 випадків коронавірусу.
Ситуація з пандемією не поліпшується.
Від ускладнень, які викликав Covid-19, померло 758 тис. пацієнтів.