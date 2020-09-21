Американський бізнесмен, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вважає, що людство зможе подолати пандемію коронаврірусу не раніше 2022 року.

Водночас, на його думку, значних успіхів у цьому напрямку можна досягти уже у 2021-ому завдяки вакцинації.

– Ми зможемо збити показники, якщо вдасться застосувати глобальний підхід. Уже є напрацьовані технології розробки вакцин, фінансування надійшло, а компанії виділили своїх найкращих фахівців. Тому я налаштований оптимістично, це не триватиме безкінечно, – зазначив Білл Гейтс.

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Водночас Гейтс розкритикував недостатню увагу до вакцинації у світі. За його словами, за час пандемії рівень проведення щеплень у країнах, що розвиваються, знизився на 14%.

Вакцина від коронавірусу

На думку Білла Гейтса, повний захист від вірусу зможуть забезпечити лише кілька доз потенційної вакцини.

За його словами, поки примарною здається надія, що достатньо буде лише однієї дози рятівної вакцини проти коронавірусу.

Бізнесмен доклав багато зусиль для боротьби з пандемією у світі та, за даними на липень 2020 року, пожертвував для цього $300 млн.

Джерело: Fox News