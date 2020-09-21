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Премія Еммі 2020 – стали відомі імена переможців

20 вересня у Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення американської телевізійної премії Еммі. Цьогоріч організатори відмовилися від червоної доріжки – подію перенесли в онлайн-формат. Її ведучим став відомий комік Джиммі Кіммел, який вів трансляцію у пустому залі.

Проте вручення все-таки відбулося. Спеціальні люди у захисних костюмах приїжджали до будинку кожного з номінантів та нагороджували їх.

Переможці Еммі 2020

У номінації Краще реаліті-шоу перемогла програма Королівські гонки Ру Пола (RuPaul’s Drag Race).

Кращий драматичний серіал – Спадкоємці (Succession).

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Джеремі Стронг (Спадкоємці).

Найкраща акторка драматичного серіалу – Зендея Коулмен (Ейфорія).

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Біллі Крадап з Ранкового шоу (The Morning Show) став кращим актором другого плану у драматичному серіалі, а акторкою – Джулія Гарнер (Озарк).

Кращий мінісеріал – Хранителі (Watchmen), а його зірка Реджина Кінг перемогла у номінації Найкраща жіноча роль у міні-серіалі. Аналогічну нагороду серед чоловіків здобув Марк Руффало з телесеріалу Я знаю, що це правда.

Накращий документальний серіал Останній танець.

Актори найліпшої комедії Шіттс Крік (Schitt’s Creek) Юджин Леві та Кетрін О’Хара нагороджені за найкращі ролі у комедійному серіалі. Кращі жіноча та чоловіча ролі другого плану в комедійному серіалі також присуджені зіркам Шіттс Крік – Деніелу Леві та Енні Мерфі.

Загалом серіал здобув дев’ять статуеток, ставши рекордсменом Еммі за найбільшу кількість перемог в одному сезоні.

Кобі Брайанта нагородили премією Еммі посмертно

Американський баскетболіст, гравець команди Лос-Анджелес Лейкерс, Кобі Брайант нагороджений премією Emmy Governors Award посмертно. Таку нагороду вручають особам чи компаніям за внески у сферу науки, мистецтва, телебачення.

У випадку з Кобі Брайантом номінація була присуджена за вагому участь у розвитку Лос-Анджелеса.

Джерело: ВВС

Фото: Television Academy

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