20 вересня у Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення американської телевізійної премії Еммі. Цьогоріч організатори відмовилися від червоної доріжки – подію перенесли в онлайн-формат. Її ведучим став відомий комік Джиммі Кіммел, який вів трансляцію у пустому залі.

Проте вручення все-таки відбулося. Спеціальні люди у захисних костюмах приїжджали до будинку кожного з номінантів та нагороджували їх.

Переможці Еммі 2020

У номінації Краще реаліті-шоу перемогла програма Королівські гонки Ру Пола (RuPaul’s Drag Race).

Кращий драматичний серіал – Спадкоємці (Succession).

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Джеремі Стронг (Спадкоємці).

L to the OG! E to the MMY! Jeremy Strong wins the #Emmy for Outstanding Lead Actor In A Drama Series for Succession (@HBO)! #Emmys pic.twitter.com/Ir7d9mkDht — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Найкраща акторка драматичного серіалу – Зендея Коулмен (Ейфорія).

The #Emmy for Outstanding Lead Actress In A Drama Series goes to @Zendaya (@euphoriaHBO)! This is her first #Emmys nomination and win! pic.twitter.com/blFom9uWQi — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Біллі Крадап з Ранкового шоу (The Morning Show) став кращим актором другого плану у драматичному серіалі, а акторкою – Джулія Гарнер (Озарк).

For Ozark (@netflix), Julia Garner wins the #Emmy for Outstanding Supporting Actress In A Drama Series! For the second consecutive year, no less! #Emmys pic.twitter.com/iOfSE3Z5HF — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Кращий мінісеріал – Хранителі (Watchmen), а його зірка Реджина Кінг перемогла у номінації Найкраща жіноча роль у міні-серіалі. Аналогічну нагороду серед чоловіків здобув Марк Руффало з телесеріалу Я знаю, що це правда.

And @MarkRuffalo from I Know This Much Is True (@HBO) takes it! He’s the #Emmy winner for Outstanding Lead Actor In A Limited Series Or Movie! #Emmys pic.twitter.com/wqn2hDGEFE — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Накращий документальний серіал – Останній танець.



Актори найліпшої комедії Шіттс Крік (Schitt’s Creek) Юджин Леві та Кетрін О’Хара нагороджені за найкращі ролі у комедійному серіалі. Кращі жіноча та чоловіча ролі другого плану в комедійному серіалі також присуджені зіркам Шіттс Крік – Деніелу Леві та Енні Мерфі.

Загалом серіал здобув дев’ять статуеток, ставши рекордсменом Еммі за найбільшу кількість перемог в одному сезоні.



Кобі Брайанта нагородили премією Еммі посмертно

Американський баскетболіст, гравець команди Лос-Анджелес Лейкерс, Кобі Брайант нагороджений премією Emmy Governors Award посмертно. Таку нагороду вручають особам чи компаніям за внески у сферу науки, мистецтва, телебачення.

У випадку з Кобі Брайантом номінація була присуджена за вагому участь у розвитку Лос-Анджелеса.

Джерело: ВВС

Фото: Television Academy