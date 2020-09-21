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Факти / Світ / Росія

РФ привела у боєготовність винищувачі в окупованому Криму

В окупованому Росією Криму в межах стратегічних командно-штабних навчань Кавказ-2020 в бойову готовність привели винищувачі.

У Міноборони РФ повідомили, що льотчики відпрацюють перехоплення повітряних цілей і удари по наземних цілях.

Також відомо, що екіпажі винищувачів Су-27 і Су-30СМ Південного військового округу заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони на оперативних аеродромах у Криму, Краснодарському і Ставропольському краях, Ростовській області.

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Навчання Кавказ-2020 розпочалися в Росії 21 вересня і триватимуть до 26 вересня на території Південного військового округу, а також в Чорному і Каспійському морях. Участь в них візьмуть близько 80 тис. людей.

Починаючи з 2014 року, коли Росія анексувала Крим, військові навчання там проводять регулярно. Зокрема, у червні цього року військові навчання на півострові проводив Чорноморський флот РФ.

Тоді російська армія відпрацьовувала оборонні і наступальні дії, а бронетехніка вчилась стріляти по техніці умовного противника.

Джерело: Міноборони РФ

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