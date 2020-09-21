Тадж Махал розпочав роботу після піврічної перерви

Одна з найвідоміших архітектурних пам’яток Індії Тадж Махал відчинила свої двері для відвідувачів. Через пандемію коронавірусу храм закрили на шість місяців – це була найдовша перерва за всю його історію.

Для запобігання поширенню хвороби ввели низку обмежень. По-перше, заборонено робити групові знімки (тільки селфі).

Оплата квитків проводитиметься безготівково, аби зменшити кількість контактів між людьми. За день дозволено приймати тільки 5 тис. відвідувачів, а на вході усім вимірюватимуть температуру.

Читайте: Вперше за 45 років: Індія зробила провокаційні постріли на кордоні з Китаєм

Перед відкриттям працівники провели детальну дезінфекцію усієї території. Крім того, вони зобов’язані користуватися засобами захисту під час роботи.

Е-візи для громадян Індії, ПАР та Філіппін

Від серпня Україна видаватиме візи в електронному форматі громадянам Індії, Південної Африки та Філіппін. Це створить можливість іноземцям завітати до України з приватними, діловими чи туристичними цілями.

Розпочати оформлення можна на сайті Міністерства закордонних справ.

Джерело: ВВС