PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Китаї коронавірус виявили на морепродуктах із Росії

На упаковці з замороженими кальмарам з Росії виявили коронавірус.

Про це повідомив центр з контролю та профілактики захворювань в китайській провінції Цзілінь.

Коронавірус виявили під час стандартної перевірки товарів, що проходила в столиці провінції, місті Чанчунь.

Читайте: Китай презентував дві вакцини від коронавірусу

Всіх, хто контактував із упаковкою, відправили на двотижневий карантин. Їхні тести на коронавірус показали негативний результат.

Водночас влада Китаю повідомила, що морепродукти з цієї партії потрапили в місто Фуюй у цій самій провінції. Місцевих жителів, які могли купити кальмари, просять здати тест на Covid-19.

Коронавірус у світі

Станом на 21 вересня коронавірус у світі підтвердили у понад 31,2 млн осіб, сьогодні на планеті – 7,4 млн активних випадків захворювання.

За час пандемії померло від вірусу 965 тис. пацієнтів, що складає лише 4%. Одужати вдалося майже 23 млн хворих – 96%.

Джерело: Xinhua

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх