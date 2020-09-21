На упаковці з замороженими кальмарам з Росії виявили коронавірус.

Про це повідомив центр з контролю та профілактики захворювань в китайській провінції Цзілінь.

Коронавірус виявили під час стандартної перевірки товарів, що проходила в столиці провінції, місті Чанчунь.

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Всіх, хто контактував із упаковкою, відправили на двотижневий карантин. Їхні тести на коронавірус показали негативний результат.

Водночас влада Китаю повідомила, що морепродукти з цієї партії потрапили в місто Фуюй у цій самій провінції. Місцевих жителів, які могли купити кальмари, просять здати тест на Covid-19.

Коронавірус у світі

Станом на 21 вересня коронавірус у світі підтвердили у понад 31,2 млн осіб, сьогодні на планеті – 7,4 млн активних випадків захворювання.

За час пандемії померло від вірусу 965 тис. пацієнтів, що складає лише 4%. Одужати вдалося майже 23 млн хворих – 96%.

Джерело: Xinhua