У США судитимуть відправника листа з отрутою для Трампа

Підозрювана, яка нібито відправила лист з отруйною речовиною президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, постане перед судом.

Засідання призначено в суді міста Баффало штату Нью-Йорк, повідомляє канадський телеканал CTV.

Жінці будуть пред’явлені звинувачення в суді, але їх характер не уточняється.

Підозрювану виявили під час перетину кордону, вона намагалася в’їхати з Канади до США.

Читайте: Що відомо про рицин, яким намагалися отруїти Трампа

Також поки не повідомляється, вона є громадянкою Канади.

Отруєння рицином Трампа

Президента США Дональда Трампа намагалися отруїти рицином. Речовину надіслали главі країни листом, який надійшов до Білого дому.

Спецслужбам вдалося перехопити кореспонденцію. Тестування підтвердило наявність отрути.

Рицин – отрута, яку отримують із насіння рицини. Однієї дози у рисове зернятко досить, аби убити людину.

Джерело: CTV