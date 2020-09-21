В Мадрид для боротьби з коронавірусом направлять військових

Для боротьби з коронавірусом в Мадриді влада Іспанії залучить військовослужбовців.

Про це стало відомо за результатами зустрічі прем’єр-міністра Педро Санчеса та очільника регіонального уряду Ісабель Діас Аюсо.

– Уряд планує виділити додаткові кошти для масового тестування на Covid-19, усі необхідні захисні засоби для мешканців столиці, посилення можливостей медзакладів, а за потреби – поліцейських та військових.

Санчес додав, що йдеться про військових медиків: усі конкретні заходи буде визначено найближчим часом.

Тим часом під будівлею іспанського уряду в Мадриді пройшла багатотисячна акція протесту проти повернення жорсткого карантину, який почав діяти з понеділка, 21 вересня.

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Карантин діятиме тимчасово (два тижні) та лише в тих районах столиці, де зареєстровано найбільше випадків інфікування. Там влада пообіцяла провести масове тестування, яке складе майже 1 млн експрес-тестів.

Станом на 21 вересня в Іспанії зафіксовано вже 640 040 випадків коронавірусу, з яких 108 374 – в Мадриді.

Коронавірус в Європі – прогноз ВООЗ

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге повідомив, що зростання кількості летальних випадків від Covid-19 в Європі очікується у жовтні-листопаді 2020 року.

Він це пояснив тим, що уряди країн відмовляються повертатися до жорстких карантинних обмежень заради порятунку економіки.

Станом на вересень в Європі фіксується збільшення кількості хворих на коронавірус, але зростання смертності не відбувається.