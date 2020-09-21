09:09 -

Міністри закордонних справ 27 держав-членів Євросоюзу на плановому засіданні 21 вересня спробують узгодити список офіційних осіб Білорусі, відповідальних за фальсифікацію результатів президентських виборів, а також застосування сили проти народу і порушення прав людини.

Крім того, глави МЗС зустрінуться в бельгійській столиці зі Світланою Тихановською, щоб обговорити ситуацію в Білорусі перед міністерським засіданням.