Міністри закордонних справ 27 держав-членів Євросоюзу на плановому засіданні 21 вересня спробують узгодити список офіційних осіб Білорусі, відповідальних за фальсифікацію результатів президентських виборів, а також застосування сили проти народу і порушення прав людини.
Крім того, глави МЗС зустрінуться в бельгійській столиці зі Світланою Тихановською, щоб обговорити ситуацію в Білорусі перед міністерським засіданням.
Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила про готовність вести діалог з Росією та її президентом Володимиром Путіним.
За її словами, шкода, що Путін підтримав чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а не народ.
– Це його рішення, його вибір, ми на нього жодним чином вплинути не можемо. Але ми завжди відкриті, наша Координаційна рада завжди відкрита до діалогу. Я теж відкрита до діалогу з представниками Російської Федерації, – відзначила Світлана Тихановська.