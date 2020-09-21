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Факти / Світ
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.

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09:24 - 21 вересня

Ще один шахтар у Солігорську відмовився підніматися на поверхню до виконання своїх вимог. За попередньою інформацією, через дружину він передав страйкому своє звернення і вимоги.

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09:19 - 21 вересня

Понад 2 тис. білоруських медиків записали відеозвернення, в якому висловлюють своє ставлення до постійних порушень прав людини і безпрецедентного насильства на всій території Білорусі.

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09:09 - 21 вересня

Міністри закордонних справ 27 держав-членів Євросоюзу на плановому засіданні 21 вересня спробують узгодити список офіційних осіб Білорусі, відповідальних за фальсифікацію результатів президентських виборів, а також застосування сили проти народу і порушення прав людини.

Крім того, глави МЗС зустрінуться в бельгійській столиці зі Світланою Тихановською, щоб обговорити ситуацію в Білорусі перед міністерським засіданням.

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09:06 - 21 вересня

20 вересня Марші солідарності відбулися в Мінську, Бресті, Гродно, Могильові, Вітебську, Гомелі, Жодіно, Ліді, Новогрудці, Сморгоні, Волковиську, Солігорську та інших містах.

За підрахунком правозахисників, під час акцій затримали понад 240 осіб.

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20:18 - 20 вересня

У Києві на Майдані Незалежності та біля посольства Білорусі пройшла акція на підтримку протестуючих білорусів.

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19:18 - 20 вересня

Ситуація з великими чергами транспортних засобів на українсько-білоруському кордоні стабілізується. Водії вантажівок більше не блокують бітумовози в пункті пропуску Виступовичі.

Про це повідомляє Київська митниця Державної митної служби.

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19:17 - 20 вересня

У різних містах Білорусі на акціях протесту в неділю затримують людей, відомо про мінімум 67 затриманих.

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16:24 - 20 вересня

У Білорусі знову затримують мітингувальників, ОМОН застосовує газ.

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16:21 - 20 вересня

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила про готовність вести діалог з Росією та її президентом Володимиром Путіним.

За її словами, шкода, що Путін підтримав чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а не народ.

– Це його рішення, його вибір, ми на нього жодним чином вплинути не можемо. Але ми завжди відкриті, наша Координаційна рада завжди відкрита до діалогу. Я теж відкрита до діалогу з представниками Російської Федерації, – відзначила Світлана Тихановська.

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14:24 - 20 вересня

У Мінську і Гомелі силовики стягнули військову техніку у центри міст, передає TUT.BY.

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