ЄС планує посилити контроль за Apple і Facebook

Європейська комісія має намір посилити контроль за найбільшими світовими цифровими компаніями.

Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Посилити процес контролю планують за такими компаніями як Apple, Google, Amazon і Facebook.

За словами Бретона, такі заходи допоможуть захистити споживачів і менш великих конкурентів цифрових компаній.

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Нові правила планують розробити до кінця року.

– Брюссель розглядає введення системи рейтингів, за допомогою якої зацікавлені сторони могли б оцінювати дотримання цифровими компаніями податкових вимог, а також швидкість, з якою вони видаляють незаконний контент, – сказав Бретон.

Нещодавно на Facebook Inc знову подали до суду через те, що компанія нібито шпигує за користувачами Instagram через камери їхніх мобільних телефонів.

17 вересня у федеральний суд Сан-Франциско подав звернення користувач соцмережі з Нью-Джерсі та повідомив, що мобільних додаток використовую камеру телефону для збору цінних даних про своїх користувачів.