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Факти / Світ

2 млн за тиждень: ВООЗ повідомила про рекорд нових випадків Covid-19

За останній тиждень коронавірусом у світі заразилися майже 2 млн – це рекордне зростання захворюваності з початку пандемії.

За даними ВООЗ, приріст склав 6%, якщо порівнювати з попереднім тижнем.

– Йдеться про найбільшу кількість випадків зараження за тиждень з самого початку епідемії, – наголошується у повідомленні.

Водночас смертність в результаті ускладнень Covid-19 зменшилася.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Коронавірус у світі 22 вересня

Станом на ранок 22 вересня у світі зареєстровано 31 201 975 випадків зараження Covid-19.

Серед антилідерів – США, де інфікована 6 833 931 людина, Індія (5 487 580) і Бразилія (4 544 629).

Найбільше смертей від коронавірусу також у цих країнах.

Загальна кількість летальних випадків наближається до мільйона – померли вже 963 068 пацієнтів.

Коронавірус в Україні підтвердили у 181 237 осіб, за добу – 2 884 нові випадки.

Джерело: WHO

Фото: Dreamstime

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