За останній тиждень коронавірусом у світі заразилися майже 2 млн – це рекордне зростання захворюваності з початку пандемії.
За даними ВООЗ, приріст склав 6%, якщо порівнювати з попереднім тижнем.
– Йдеться про найбільшу кількість випадків зараження за тиждень з самого початку епідемії, – наголошується у повідомленні.
Водночас смертність в результаті ускладнень Covid-19 зменшилася.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення
Коронавірус у світі 22 вересня
Станом на ранок 22 вересня у світі зареєстровано 31 201 975 випадків зараження Covid-19.
Серед антилідерів – США, де інфікована 6 833 931 людина, Індія (5 487 580) і Бразилія (4 544 629).
Найбільше смертей від коронавірусу також у цих країнах.
Загальна кількість летальних випадків наближається до мільйона – померли вже 963 068 пацієнтів.
Коронавірус в Україні підтвердили у 181 237 осіб, за добу – 2 884 нові випадки.
Джерело: WHO