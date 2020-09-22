PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Бог любить усіх дітей: Папа Римський підтримав ЛГБТ-підлітків

Папа Римський Франциск висловив підтримку молоді, що ідентифікує себе представниками ЛГБТ-спільноти.

Під час приватної зустрічі з батьками ЛГБТ-підлітків він сказав, що Бог любить усіх дітей своїх.

Читайте: Більше ролей для ЛГБТ та расових груп: Оскар запровадив нові стандарти до номінації Найкращий фільм

За словами віце-президента асоціації батьків ЛГБТ-дітей Італії Мара Ґрассі, Папа Римський сказав, що Бог любить усіх дітей своїх, проте він не не говорив прямо про ЛГБТ-підлітків, але під його словами малися на увазі усі діти, зокрема й ЛГБТ.

Також Папа Римський зазначив, що католицька церква має любити усіх жінок та чоловіків.

Окрім цього, Мара Ґрассі подарувала Франциску книгу про досвід виховання ЛГБТ-дітей та підлітків, а також футболку із веселковим принтом і написом: Любов не боїться.

Святий Престол публічно зміст зустрічі не коментував, але підтвердив, що вона була.

Раніше Папа Римський публічно підтримав ЛГБТ-спільноту та сказав, що геїв створив Бог і він любить їх такими, якими вони є.

У квітні Франциск закликав усі країни об’єднатись та припинити вогонь у збройних конфліктах, які зараз відбуваються у всьому світі.

Окрім того, Папа Римський наголосив на необхідності зменшити або пробачити борги бідних країн.

Джерело: CNN

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка