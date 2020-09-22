Папа Римський Франциск висловив підтримку молоді, що ідентифікує себе представниками ЛГБТ-спільноти.

Під час приватної зустрічі з батьками ЛГБТ-підлітків він сказав, що Бог любить усіх дітей своїх.

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За словами віце-президента асоціації батьків ЛГБТ-дітей Італії Мара Ґрассі, Папа Римський сказав, що Бог любить усіх дітей своїх, проте він не не говорив прямо про ЛГБТ-підлітків, але під його словами малися на увазі усі діти, зокрема й ЛГБТ.

Також Папа Римський зазначив, що католицька церква має любити усіх жінок та чоловіків.

Окрім цього, Мара Ґрассі подарувала Франциску книгу про досвід виховання ЛГБТ-дітей та підлітків, а також футболку із веселковим принтом і написом: Любов не боїться.

Святий Престол публічно зміст зустрічі не коментував, але підтвердив, що вона була.

Раніше Папа Римський публічно підтримав ЛГБТ-спільноту та сказав, що геїв створив Бог і він любить їх такими, якими вони є.

У квітні Франциск закликав усі країни об’єднатись та припинити вогонь у збройних конфліктах, які зараз відбуваються у всьому світі.

Окрім того, Папа Римський наголосив на необхідності зменшити або пробачити борги бідних країн.