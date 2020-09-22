Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про подальші дії щодо боротьби з коронавірусом.

За його словами, у країні місця громадського харчування з четверга, 24 вересня, закриватимуться о 22.00.

– Ніхто не применшує ті проблеми, з якими зіткнуться приватні особи і підприємці з введенням нових заходів. Ми знаємо, це буде нелегко, але ми повинні вдатися до подальших дій, щоб взяти під контроль сплеск випадків Covid-19 і захистити Національну службу охорони здоров’я, – заявив Джонсон.

Окрім того, поліція Великої Британії зможе штрафувати людей на суму £1 тис. та затримувати у разі порушення соціальної дистанції у два метри у громадських заклад харчування. Передбачається введення комендантської години з 22.00.

Читайте: У Великій Британії за порушення самоізоляції каратимуть штрафами до £10 тис.

Також очікується, що Борис Джонсон виступить у вівторок перед громадянами та оголосить нові заходи протиепідемічної безпеки.

Головний санітарний лікар Великої Британії Кріс Вітт заявив, що владі країни потрібно серйозно поставитися до боротьби з пандемією коронавірусу впродовж наступного півроку через стрімке зростання кількості інфікованих.

За його словами, з пандемією варто боротись колективно. Якщо не буде вжито відповідних заходів, коронавірус може вийти з-під контролю.

Коронавірус в Україні

22 вересня в Україні виявили 2 884 нових випадків коронавірусу. Загалом у країні 181 237 особи інфіковані Covid-19.

За останню добу 1 717 хворих одужали, а 59 – померли.

Найбільша кількість осіб, які хворіють на коронавірусну інфекцію у Києві – 20 028, Львівській області – 18 793, Харківській – 15 505, Чернівецькій – 13 304 та Івано-Франківській – 12 675.

Джерело: The Guardian