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Ніч музеїв скасовується: коронавірус у світі 22 вересня

Станом на 22 вересня у світі вже зафіксували 31 201 975 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Через ускладнення, які викликав Covid-19, у світі померли 963 068 пацієнтів.

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Країни, де найбільше людей заразилися Covid-19:

  • США – 6 833 931;
  • Індія – 5 487 580;
  • Бразилія – 4 544 629;
  • Росія – 1 105 048;
  • Колумбія – 768 895.

В яких країнах найбільше летальних випадків:

  • США – 204 118;
  • Бразилія – 136 895;
  • Індія – 87 909;
  • Мексика – 73 493;
  • Велика Британія – 41 777.

В Амстердамі через пандемію коронавірусу скасували традиційну Ніч музеїв, яка повинна була пройти 6 листопада. Однак організатори поки не заперечують, що захід може пройти в онлайн-режимі.

Керівник автономної громади Мадрида Ізабель Діас Аюсо звернулася за допомогою до армії для боротьби зі спалахом Covid-19 в іспанській столиці та її околицях.

На такі заходи влада пішла після того, як частково були заблоковані деякі бідні райони, що викликало протести у вихідні дні.

Так, армія буде слідкуватиме за дотриманням карантинних заходів, а військові лікарі будуть робити тест на коронавірус.

Коронавирус у світі

Станом на 21 вересня коронавірус у світі підтвердили у понад 31,2 млн осіб, сьогодні на планеті – 7,4 млн активних випадків захворювання.

Україна з 175 678 підтвердженими випадками коронавірусу посідає 25 місце в антирейтингу.

Фото: Unsplash

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