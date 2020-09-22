Станом на 22 вересня у світі вже зафіксували 31 201 975 випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Через ускладнення, які викликав Covid-19, у світі померли 963 068 пацієнтів.
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Країни, де найбільше людей заразилися Covid-19:
- США – 6 833 931;
- Індія – 5 487 580;
- Бразилія – 4 544 629;
- Росія – 1 105 048;
- Колумбія – 768 895.
В яких країнах найбільше летальних випадків:
- США – 204 118;
- Бразилія – 136 895;
- Індія – 87 909;
- Мексика – 73 493;
- Велика Британія – 41 777.
В Амстердамі через пандемію коронавірусу скасували традиційну Ніч музеїв, яка повинна була пройти 6 листопада. Однак організатори поки не заперечують, що захід може пройти в онлайн-режимі.
Керівник автономної громади Мадрида Ізабель Діас Аюсо звернулася за допомогою до армії для боротьби зі спалахом Covid-19 в іспанській столиці та її околицях.
На такі заходи влада пішла після того, як частково були заблоковані деякі бідні райони, що викликало протести у вихідні дні.
Так, армія буде слідкуватиме за дотриманням карантинних заходів, а військові лікарі будуть робити тест на коронавірус.
Коронавирус у світі
Станом на 21 вересня коронавірус у світі підтвердили у понад 31,2 млн осіб, сьогодні на планеті – 7,4 млн активних випадків захворювання.
Україна з 175 678 підтвердженими випадками коронавірусу посідає 25 місце в антирейтингу.