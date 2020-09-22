Померла Джекі (Жаклін) Сталлоне – мама відомого голлівудського актора Сільвестра Сталлоне.

Обставини та причини смерті 98-річної жінки наразі невідомі.

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Джекі Сталлоне була астрологом, танцівницею, промоутером жіночої боротьби та мала свою невідкладну лінію для екстрасенсів. Брала активну участь у громадському житті.

Її предки були іммігрантами із Одеси.

У неї залишилось двоє синів та декілька онуків.

Померла Дайана Рігг

10 вересня померла британська актриса Дайана Рігг на 83-му році життя. У березні 2020 року в неї діагностували рак.

Першу популярність актриса відчула після ролі у фільмі На секретній службі її Величності. У 2013-2017 роках Дайана Рігг зіграла у серіалі Гра престолів Оленну Тайрел – фактичну главу одного з будинків Семи Королівств.

Джерело: TMZ