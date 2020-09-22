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Позиції Києва та ЄС щодо Білорусі загалом співпадають – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив ситуацію в Білорусі з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Позиції Києва і ЄС щодо цього питання загалом співпадають, заявив Кулеба.

– Не обійшлося без обговорення ситуації в Білорусі, і я радий, що наші позиції з цього дуже чутливого питання загалом співпадають, – сказав він.

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Позиція ЄС щодо ситуації в Білорусі

У серпні в Білорусі відбулися вибори, під час яких нинішній президент Олександр Лукашенко – який був при владі останні 26 років – набрав близько 80%.

Після голосування відбулися протести в Білорусі, під час яких кілька людей загинули.

Після виборів головна суперниця Лукашенка Світлана Тихановська була змушена втекти з Білорусі заради власної безпеки.

В ЄС не визнали результати виборів і вирішили застосувати санкції проти білоруських чиновників, які фальсифікували результати голосування і намагалися жорстко придушити протести незгодних.

Джерело: УНІАН

Фото: Урядовий портал

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