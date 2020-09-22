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Факти / Світ

Тести на Covid-19 для всіх пасажирів: IATA пропонує альтернативу карантину

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) пропонує запровадити обов’язковий тест на коронавірус для всіх пасажирів, що вилітають за кордон замість обов’язкової самоізоляції.

У асоціації вважають, що це допоможе швидше відновити міжнародні авіаперевезення.

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– Тестування всіх пасажирів поверне людям свободу подорожувати з впевненістю. І це поверне мільйони людей до роботи, – зазначив генеральний директор ІАТА Олександр де Жуньяк.

Через карантин, авіаперевезення уже отримали $400 млрд збитків.

Новинка від Wizz Air

Авіаперевізник Wizz Air запровадив додатковий збір у €12 з пасажирів, які хочуть летіти поруч.

Нова послуга має назву Місця поруч, вона надається лише двом дорослим мандрівникам за умови купівлі квитків у рамках одного бронювання за тарифом Basic.

Ціна на послугу туди і назад – €24.

Джерело: ІАТА

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