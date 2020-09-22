Це чума: Трамп закликав ООН покарати Китай за коронавірус

Китай має відповісти за поширення коронавірусу у світі на міжнародному рівні.

Про це під час виступу на 75-й Генеральній Асамблеї ООН заявив Дональд Трамп.

У своїй промові президент США декілька разів назвав Covid-19 “китайським вірусом” та зауважив, що влада Китаю цілеспрямовано не закривала міжнародне авіасполучення на ранніх етапах поширення небезпечного вірусу.

У відповідь на це представник Китаю назвав усі звинувачення США безпідставними.

Також Дональд Трамп повідомив, що станом на кінець вересня клінічні дослідження проходять одразу три вакцини американського виробництва, і вже незабаром може розпочатися їхнє масове виробництво.

Окремо президент США відзначив, що частину вини за пандемію коронавірусу у світі має понести ВООЗ.

За словами Трампа, спочатку організація надавала неправдиву інформацію щодо засобів захисту та можливих способів передачі вірусу.

Промова Дональда Трампа на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН стала його найкоротшим виступом за весь час президентства та склала всього сім хвилин. У 2019 році він виступав протягом 36 хвилин, а в 2017 – 41 хвилину.

США припиняє фінансування ВООЗ

15 квітня Дональд Трамп оголосив, що США припиняє фінансування ВООЗ через критичну ситуацію з коронавірусом у світі.

На його думку, орган ООН надто повільно реагував на епідемію та приховував розповсюдження коронавірусу в Китаї.

Станом на вересень США продовжує працювати над процесом виходу зі Всесвітньої організації охорони здоров’я. За прогнозами експертів, остаточний вихід з ВООЗ відбудеться у липні 2021 року.