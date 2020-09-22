Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про накладення санкцій на тих, хто продаватиме неядерну (конвенційну) зброю Ірану.

Ембарго на постачання зброї Тегерану діє на рівні Ради Безпеки ООН. У жовтні 2020 року воно втрачає свою чинність.

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Санкції США передбачають замороження усіх активів та майна, що належать постачальникам зброї до Ірану чи тим, хто сприяє такій діяльності.

Також санкції ввели проти 27 осіб, які США підозрює у сприянні ядерній програмі Ірану. Йдеться про іранські компанії та урядову Організацію з атомної енергії.

Державний секретар США Майк Помпео повідомив про додаткові санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які є причетними до іранської ядерної програми. Серед тих осіб опинився президент Венесуели Ніколас Мадуро.

Санкції проти Ірану

У травні 2020 року США відновили санкції проти об’єктів ядерної програми Ірану, а саме проти російських, китайських та європейських фірм, пов’язаних з іранською ядерною програмою.

Скасування цивільно-ядерного співробітництва поширилося на міжнародну роботу на заводі важкої води Арак, на постачання збагаченого урану для дослідницького реактора у Тегерані та на вивіз відпрацьованого палива реактора.

У вересні 2020 року Держсекретар Майкл Помпео оголосив про про відновлення санкцій, накладених проти Ірану через нарощування ним ядерного потенціалу та порушення ядерної угоди.

Окрім того, ним було анонсована низка додаткових санкційних заходів для впровадження санкцій ООН і притягнення порушників до відповідальності.

Джерело: Білий дім