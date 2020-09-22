16:08 -

Протести в Білорусі не слабшатимуть, навпаки, вони можуть тривати тижні, місяці або навіть роки.

Про це повідомила опозиціонер Світлана Тихановська на позачерговому засіданні Комітету із закордонних справ Європарламенту.

Також Світлана Тихановська запропонувала Європарламенту список білоруських офіційних осіб для введення проти них санкцій. Водночас член президії Координаційної ради Павло Латушко повідомив, що опозиція незабаром представить план виходу з кризи в республіці.

Зі свого боку, депутати Європарламенту запропонували відкрити в Брюсселі постійний офіс білоруської опозиції.