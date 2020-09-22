Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
Викладачі Білоруського державного медичного університету записали відеозвернення, в якому підтримали своїх студентів і виступили проти насильства з боку силовиків.
Член Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова залишається під вартою. Суд відхилив скаргу захисту про застосування щодо неї цього запобіжного заходу.
Адвокати Колесникової Людмила Козак та Олександр Пильченко оскаржуватимуть рішення суду.
Глави МЗС країн-членів Європейського Союзу на засіданні у Брюсселі не змогли домовитись про санкції проти Білорусі.
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс зазначив, що на Раді ЄС обговорювали багато питань, серед яких була і Білорусь. Однак політики не дійшли згоди.
Музиканта Олександра Помідорова суд Заводського району Мінська визнав винним у порушенні порядку організації або проведення масових заходів і засудив до 8 діб арешту.
Протести в Білорусі не слабшатимуть, навпаки, вони можуть тривати тижні, місяці або навіть роки.
Про це повідомила опозиціонер Світлана Тихановська на позачерговому засіданні Комітету із закордонних справ Європарламенту.
Також Світлана Тихановська запропонувала Європарламенту список білоруських офіційних осіб для введення проти них санкцій. Водночас член президії Координаційної ради Павло Латушко повідомив, що опозиція незабаром представить план виходу з кризи в республіці.
Зі свого боку, депутати Європарламенту запропонували відкрити в Брюсселі постійний офіс білоруської опозиції.
Кіпр більше не блокуватиме рішення ЄС щодо санкцій проти білоруської влади.
Міністр закордонних справ Кіпру Нікос Хрістодулідес перед початком зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Брюсселі заявив, що виконає рішення ЄС.
Кіпр був єдиною країною, яка виступила проти введення санкцій проти Білорусі, і наклав вето на проект.
Прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова повідомила, що під час акцій протесту 20 вересня затримали 442 людини, з них 266 – у Мінську.
За підрахунками представників різних ЗМІ, які спостерігали за Маршем справедливості, тільки у Мінську на демонстрацію вийшло понад 100 тис. людей.
У Солігорську затримали близько 20 людей, які прийшли підтримати шахтаря Олега Куделка, який залишився під землею на знак протесту.
Президенти Литви, Польщі та Румунії звернуться до Європейського Союзу з проханням запропонувати пакет підтримки для Білорусі.
Про це заявив литовський президент Гітанас Науседа.
За його словами, лідери трьох країн Європи закликали ЄС розробити пакет допомоги. У ньому повинні бути включені такі питання, як торгівля з Європейським Союзом, допомога у переговорах щодо вступу до Світової організації торгівлі, безвіз, диверсифікація економіки країни і енергетичного сектору, фінансування реструктуризації економіки.
Ще один шахтар у Солігорську відмовився підніматися на поверхню до виконання своїх вимог. За попередньою інформацією, через дружину він передав страйкому своє звернення і вимоги.