Японська компанія Ushio Inc почала виготовляти першу в світі ультрафіолетову лампу, здатну знищувати коронавірус у приміщенні. Водночас такий пристрій не шкодитиме здоров’ю людини.

Як розповідає виробник, звичайні УФ-лампи негативно впливають на стан шкіри та очей та навіть можуть викликати рак. Спеціально розроблена Care 222 випромінює промені довжиною хвилі 222 нанометра.

Завдяки цьому вона знищує віруси і бактерії та не впливає на людський організм. Такі лампи планують використовувати у місцях скупчення людей – різноманітних приміщеннях, ліфтах, громадському транспорті.

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Здатність пристрою знищувати коронавірус підтвердило незалежне дослідження Університету Хіросіми. За шість-сім хвилин він вбиває 99% бактерій та вірусів у повітрі та на об’єктах площею до 3 м², що знаходяться за 2,5 м.

Початкова ціна – $2 860. Наразі замовлення приймають тільки від медустанов, пропозицію розширять, коли зросте попит.

Міфи про коронавірус

ВООЗ спростувала чутки про те, що ультрафіолетові лампи можуть знищити коронавірус. За словами фахівців, їхнє випромінювання спричиняє опромінення шкіри.

Український лікар Євген Комаровський заявив, що УФ-лампи знищують вірус у повітрі та на поверхнях, але не в організмі людини.

Джерело: Kyodo News