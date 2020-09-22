Зварив на кухні, тихо сьорбнув – Навальний відповів Путіну

Російський опозиціонер Олексій Навальний прокоментував інформацію газети Le Monde, що, на думку президента Росії Володимира Путіна, він самотужки міг прийняти отруту Новачок.
Про це Навальний написав на своїй сторінці в Instagram.
– Зварив на кухні, тихо сьорбнув з фляжки у літаку. Впав у кому. До цього домовився з дружиною, друзями і колегами, що, якщо МОЗ наполягатиме, щоб мене відвезли лікувати до Німеччини, вони ні в якому разі не дозволяли це зробити, – написав опозиціонер.
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«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд». Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», – вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!
22 вересня французька газета Le Monde повідомила, що 14 вересня Володимир Путін під час розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти нервово-паралітичну речовину. Макрон це припущення відкинув.
Отруєння Навального
Незалежні лабораторії Франції та Швеції підтвердили отруєння Олексія Навального Новачком.
20 серпня опозиціонера забрала швидка із аеропорту Омська. Навальний впав у кому, а потім його перевезли до клініки Шаріте у Німеччині.
У лікарні Навальний розповів, що раніше він не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти. Щоранку до нього приходив доктор і вчив його згадувати та писати слова.
Джерело: Олексій Навальний