Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів про плани після виписки з лікарні. За його словами, він планує більше часу проводити у соцмережах, де і нині читає коментарі і теплі слова людей, які його підтримують.
Крім того, він намагатиметься відновити своє здоров’я і навчитися простим для інших речам.
– Плани поки прості: фізіотерапевт щодня. Можливо, реабілітаційний центр. Стояти на одній нозі. Повністю повернути контроль над пальцями. Тримати баланс, – написав Олексій Навальний на своїй сторінці в Instagram.
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Також Навальний поділився першими враженнями після того, як прийшов до тями.
– Вперше мене підвели до дзеркала через 24 дні у реанімації (з яких 16 у комі), з дзеркала на мене подивився персонаж фільму Володар перстнів. І, повірте, це був зовсім не ельф. Я страшенно засмутився: подумав, що мене ніколи не випишуть, – додав він.
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Первый раз меня подвели к зеркалу, через 24 дня в реанимации (из которых 16 в коме). Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма «Властелин колец». И поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился: подумал, что меня никогда не выпишут. Но врачи продолжали делать своё чудо, я занимался с физиотерапевтом, ел, старался больше спать (самая большая проблема до сих пор). Последние дни мне даже уже разрешали выходить на общий балкон 2 раза по 5 минут в день. Правда, от балкона было ещё больше тоски: погода отличная, солнце светит, внизу какие-то парки и деревья, а я в палате. Но вот день пришёл – ура! После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Прогрузиться в рутину ежедневных движений. И вот – хоп – я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья. Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть – нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем. Ещё раз огромное спасибо всей команде врачей клинике «Шарите» и профессору Экарду лично. Они сделали невероятную работу. Всем вам спасибо за поддержку ????. Она была и остаётся очень важной. Не думайте, что я не знаю, что пишите. Как только я начал более-менее соображать, мне читали комменты. Буду, кстати, стараться немного больше времени проводить в соцсетях. Вчера приходила нейропсихолог, делала тесты, проверяя, не поглупел ли я. Спрашиваю: чего делать, чтобы быстрее вернуться с точки зрения не только физической, но и головы. Ответ понравился: читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры. Надо узнать, можно ли получить в больнице рецепт на PS 5.
Отруєння Навального
Про отруєння Олексія Навального стало відомо 20 серпня. Йому стало зле на борту літака, коли він летів з Томська до Москви.
Судно екстрено посадили на землю, політика госпіталізували з аеропорту Омська спочатку до російської лікарні, а потім його перевезли для лікування до Німеччини.
14 вересня повідомили, що отруєння Олексія Навального сталося через дію речовини Новачок.
Політику вдалося вижити і прийти до тями, нині він перебуває на лікуванні.