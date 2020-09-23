Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів про плани після виписки з лікарні. За його словами, він планує більше часу проводити у соцмережах, де і нині читає коментарі і теплі слова людей, які його підтримують.

Крім того, він намагатиметься відновити своє здоров’я і навчитися простим для інших речам.

– Плани поки прості: фізіотерапевт щодня. Можливо, реабілітаційний центр. Стояти на одній нозі. Повністю повернути контроль над пальцями. Тримати баланс, – написав Олексій Навальний на своїй сторінці в Instagram.

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Також Навальний поділився першими враженнями після того, як прийшов до тями.

– Вперше мене підвели до дзеркала через 24 дні у реанімації (з яких 16 у комі), з дзеркала на мене подивився персонаж фільму Володар перстнів. І, повірте, це був зовсім не ельф. Я страшенно засмутився: подумав, що мене ніколи не випишуть, – додав він.

Отруєння Навального

Про отруєння Олексія Навального стало відомо 20 серпня. Йому стало зле на борту літака, коли він летів з Томська до Москви.

Судно екстрено посадили на землю, політика госпіталізували з аеропорту Омська спочатку до російської лікарні, а потім його перевезли для лікування до Німеччини.

14 вересня повідомили, що отруєння Олексія Навального сталося через дію речовини Новачок.

Політику вдалося вижити і прийти до тями, нині він перебуває на лікуванні.