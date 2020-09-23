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Факти / Світ

Коти у короні і свято на самоті: білоруси висміяли інавгурацію Лукашенка

Білоруси висміяли таємну інавгурацію Олександра Лукашенка, яка пройшла 23 вересня.

На знак неприйняття його президентом країни вони почали коронувати кішок, собак і навіть щурів і виставляти ці фотографії у соцмережах.

Улюбленців у короні фотографували на тлі прапора, конституції Білорусі та інших державних символів.

Читайте: Протести у Білорусі – онлайн

Президентів Білорусі стає все більше, жартували користувачі соцмереж.

Багато людей приєдналися до акції.

Роль президента Білорусі приміряли всі навколо.

Крім акції з коронованими улюбленцями, мережа відповіла мемами, якими висміювала Лукашенка.

  • Протести у Білорусі: мережа висміяла інавгурацію Лукашенка
  • Протести у Білорусі: мережа висміяла інавгурацію Лукашенка
  • Протести у Білорусі: мережа висміяла інавгурацію Лукашенка
  • Протести у Білорусі: мережа висміяла інавгурацію Лукашенка
  • Протести у Білорусі: мережа висміяла інавгурацію Лукашенка
  • Протести у Білорусі: мережа висміяла інавгурацію Лукашенка
  • Протести у Білорусі: мережа висміяла інавгурацію Лукашенка
  • Протести у Білорусі: мережа висміяла інавгурацію Лукашенка
  • Протести у Білорусі: мережа висміяла інавгурацію Лукашенка
  • Протести у Білорусі: мережа висміяла інавгурацію Лукашенка
  • Протести у Білорусі: мережа висміяла інавгурацію Лукашенка
  • Протести у Білорусі: мережа висміяла інавгурацію Лукашенка
  • Протести у Білорусі: мережа висміяла інавгурацію Лукашенка
  • Протести у Білорусі: мережа висміяла інавгурацію Лукашенка
Коти у короні і свято на самоті: білоруси висміяли інавгурацію Лукашенка / 7 фотографий

Інавгурація Лукашенка

23 вересня Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі під час церемонії інавгурації, про яку не було оголошено заздалегідь.

Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська назвала цей захід фарсом, а низка європейських країн, серед яких Німеччина, Данія, Словаччина, Латвія, Литва, Естонія, Польща і Чехія, вже відмовилися визнати його легітимним президентом навіть після інавгурації.

У МЗС України заявили про зібрання наради, під час якої визначать позицію щодо інавгурації Лукашенка.

Джерело: Чай з варэннем

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