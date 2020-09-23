Протести у Білорусі: мережа висміяла інавгурацію Лукашенка

Білоруси висміяли таємну інавгурацію Олександра Лукашенка, яка пройшла 23 вересня.

На знак неприйняття його президентом країни вони почали коронувати кішок, собак і навіть щурів і виставляти ці фотографії у соцмережах.

Улюбленців у короні фотографували на тлі прапора, конституції Білорусі та інших державних символів.

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Если диктатор, то только такой pic.twitter.com/mfFKhIEIns — Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020

Президентів Білорусі стає все більше, жартували користувачі соцмереж.

Президентов в Беларуси становится все больше pic.twitter.com/Ek5ucL5Gqk — Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020

Багато людей приєдналися до акції.

Инаугурация в отдельно взятой квартире. Счас ещё и удостоверение ему выпишу соответствующее. pic.twitter.com/bViGXAhz4h — onair_Lena (@OnairLena) September 23, 2020

Роль президента Білорусі приміряли всі навколо.

Белорусы устраивают свои инаугурации pic.twitter.com/EcHpgucLmK — Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020

Крім акції з коронованими улюбленцями, мережа відповіла мемами, якими висміювала Лукашенка.



























Коти у короні і свято на самоті: білоруси висміяли інавгурацію Лукашенка / 7 фотографий

Інавгурація Лукашенка

23 вересня Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі під час церемонії інавгурації, про яку не було оголошено заздалегідь.

Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська назвала цей захід фарсом, а низка європейських країн, серед яких Німеччина, Данія, Словаччина, Латвія, Литва, Естонія, Польща і Чехія, вже відмовилися визнати його легітимним президентом навіть після інавгурації.

У МЗС України заявили про зібрання наради, під час якої визначать позицію щодо інавгурації Лукашенка.

Джерело: Чай з варэннем