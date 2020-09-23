Макрон попередив про ризик ”розлому” на карті Європи через Білорусь

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ситуація у Білорусі може привести до ”нового розлому” у Європі.
Потрібно уникати будь-якого іноземного втручання у ситуацію у Білорусі, заявив він на 75-й сесії Генасамблеї ООН.
– Необхідний національний політичний діалог, і будь-яке зовнішнє втручання неприпустиме, – заявив він.
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Макрон висловив підтримку білоруському народу. Він підкреслив, що не бачить іншого шляху для подолання кризи у Білорусі, як діалог за посередництва ОБСЄ.
Протести у Білорусі
Лідер Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що у протестах в Білорусі винні країни Європи. До переліку увійшли: США, Польща, Литва, Чехія, Україна. Кожна з цих країн відіграла свою роль у подіях.
Мітинги у Білорусі тривають з 9 серпня. Люди почали виходити на мітинги після оприлюднених результатів президентських виборів. На них вшосте переміг Олександр Лукашенко.
Джерело: ООН