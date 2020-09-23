Протести у Білорусі: міліція жорстко затримує учасників

Під час розгону протесту у Мінську постраждало двоє людей. Першу допомогу їм надали працівники міліції.

Акцію протесту розігнали біля стели Мінськ – місто герой. Тут затримали понад 10 учасників протесту.

Силовики також затримують учасників акції біля Палацу спорту на Жовтневій площі, на проспекті Перемоги та на вулиці Кальварійській.











Міліція жорстко затримує учасників протесту у Мінську – є поранені / 3 фотографии

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Водночас учасники протестів перекривають вулиці в центрі білоруської столиці. Вони виходять на проїжджу частину і зупиняють рух.

Ситуація у Білорусі

Протести у Білорусі розпочались 9 серпня, коли у країні пройшли президентські вибори, де за даними ЦВК, переміг Олександр Лукашенко.

Ситуація загострилась 23 вересня, коли було оголошено про інавгурацію Лукашенка. Церемонія проходила у Мінську.

Лукашенка не визнали президентом деякі країни світу.

Джерело: Радыё Свабода

Фото та відео: Радыё Свабода