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Факти / Світ

Міліція жорстко затримує учасників протесту у Мінську – є поранені

Під час розгону протесту у Мінську постраждало двоє людей. Першу допомогу їм надали працівники міліції.

Акцію протесту розігнали біля стели Мінськ – місто герой. Тут затримали понад 10 учасників протесту.

Силовики також затримують учасників акції біля Палацу спорту на Жовтневій площі, на проспекті Перемоги та на вулиці Кальварійській.

  • Протести у Білорусі: міліція жорстко затримує учасників
  • Протести у Білорусі: міліція жорстко затримує учасників
  • Протести у Білорусі: міліція жорстко затримує учасників
  • Протести у Білорусі: міліція жорстко затримує учасників
  • Протести у Білорусі: міліція жорстко затримує учасників
  • Протести у Білорусі: міліція жорстко затримує учасників
Міліція жорстко затримує учасників протесту у Мінську – є поранені / 3 фотографии

ЧитайтеПротести в Білорусі – онлайн

Водночас учасники протестів перекривають вулиці в центрі білоруської столиці. Вони виходять на проїжджу частину і зупиняють рух.

Ситуація у Білорусі

Протести у Білорусі розпочались 9 серпня, коли у країні пройшли президентські вибори, де за даними ЦВК, переміг Олександр Лукашенко.

Ситуація загострилась 23 вересня, коли було оголошено про інавгурацію Лукашенка. Церемонія проходила у Мінську.

Лукашенка не визнали президентом деякі країни світу.

Джерело: Радыё Свабода

Фото та відео: Радыё Свабода

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