Протести у Білорусі: міліція жорстко затримує учасників

Під час розгону протесту у Мінську постраждало двоє людей. Першу допомогу їм надали працівники міліції.
Акцію протесту розігнали біля стели Мінськ – місто герой. Тут затримали понад 10 учасників протесту.
Силовики також затримують учасників акції біля Палацу спорту на Жовтневій площі, на проспекті Перемоги та на вулиці Кальварійській.
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Водночас учасники протестів перекривають вулиці в центрі білоруської столиці. Вони виходять на проїжджу частину і зупиняють рух.
Ситуація у Білорусі
Протести у Білорусі розпочались 9 серпня, коли у країні пройшли президентські вибори, де за даними ЦВК, переміг Олександр Лукашенко.
Ситуація загострилась 23 вересня, коли було оголошено про інавгурацію Лукашенка. Церемонія проходила у Мінську.
Лукашенка не визнали президентом деякі країни світу.
Джерело: Радыё Свабода
Фото та відео: Радыё Свабода