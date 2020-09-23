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Факти / Світ

Путін в ООН закликав зняти санкції з Росії для посилення економіки

Президент РФ Володимир Путін заявив, що припинення “незаконних санкцій” проти таких країн, як Росія, може посилити глобальну економіку, уражену коронавірусом, і створити робочі місця.

Із закликом “розчистити світову торгівлю від санкцій” російський лідер виступив під час 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

– Звільнення світової торгівлі від бар’єрів, заборон, обмежень та незаконних санкцій було б великою підмогою для активізації світового зростання та зменшення безробіття, – сказав він.

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Путін не вперше просить про припинення санкцій

Путін роками наполягає на припиненні санкцій США та ЄС, накладених на Москву після анексії Криму та початку військової агресії на Донбасі.

Також обмежувальні заходи введено проти Росії через втручання у вибори президента США в 2016 році та інші злочинні дії.

Москва заявляє, що анексія Криму була законною, та заперечує втручання у голосування, яке допомогло Дональду Трампу стати президентом США.

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