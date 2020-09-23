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Факти / Світ

Розгін протестів у Білорусі: невідомі б’ють авто кийками

У Мінську в Білорусі триває розгін протестів, які спалахнули з новою силою через таємну інавгурації президента Олександра Лукашенка.

На одному з відео, яке було опубліковано TUT.BY, видно, як невідомі люди б’ють машини кийками на Немизі.

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Чоловіки в цивільному одязі та із закритими обличчями вийшли на проїжджу частину, підходять до авто та б’ють кийками.

Також на одному з відео видно, що люди в цивільному б’ють і затримують громадян.

Протести в Білорусі

Після таємної інавгурації протести в Білорусі 23 вересня спалахнули з новою силою.

Активісти з транспарантами і плакатами вийшли на вулиці білоруських міст, зокрема столиці Мінська.

Увечері 23 вересня розпочався розгін протестів, в результаті якого вже затримано десятки людей, кілька протестуючих отримали травми.

Під час розгону правоохоронці застосовував сльозогінний газ і водомети.

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