Мінфін США додав до санкційного списку вісім осіб та сім компаній, що пов’язані з бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого називають кухарем Володимира Путіна та керівником російської фабрики тролів.
У ньому шість громадян РФ, один громадянин Фінляндії, а також сім компаній, що базуються у Росії та Фінляндії.
Зокрема – Борис Гайкович, Олена Іванова, Надія Кучімова, Владислав Занін, Олександр Кузін, Дмитро Ситий, Євген Ходотов та Микита Ковалевський.
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У відомстві наголошують, що ці люди підтримують ФСБ, причетні до діяльності Пригожина у ЦАР, а також допомагають російським суб’єктам ухилятися від американських санкцій.
Серед компаній, що підпали під санкції – Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY, Unicum Trade Oy, Lobaye Invest з ЦАР, ТОВ М-Фінанс та Океанос.
Путін про санкції в ООН
Під час 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 23 вересня президент Росії Володимир Путін закликав зняти з Москви нібито незаконні санкції.
На його думку, це посилить глобальну економіку, уражену коронавірусом, і створить нові робочі місця.
Джерело: treasury.gov