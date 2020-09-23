Трамп готовий першим випробувати вакцину від Covid-19

Президент США Дональд Трамп висловив готовність першим в США вакцинуватись від коронавірусу.

Він також не виключає використання іноземної вакцини, якщо американська ще не буде готова.

Речниця Білого дому наголосила, що препарат повинен бути безпечним.

Наразі найближчою до широкомасштабного використання є вакцина Оксфордського університету, що вже знаходиться на третій стадії клінічних випробувань.

– Я хочу, щоб була вакцина, яка працює. Мене не турбує, якщо її зробить хтось інший, я зніму перед ними шляпу, – процитувала Трампа спікер його адміністрації.

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Напередодні головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що вакцина від коронавірусу може бути доступна раніше, ніж це очікувалося, але за умови, що клінічні випробування покажуть винятково позитивні результати.

Водночас Дональд Трамп вже неодноразово говорив, що не виключає її появу до президентських виборів у США, які відбудуться 3 листопада.