З початку року доходи людей у всьому світі, отримані від роботи, впали на 10,7%, або на $3,5 трлн.
Ця цифра не включає фінансову підтримку, що надається урядами країн під час пандемії коронавірусу, повідомила Міжнародна організація праці (МОП).
У світі скоротилось 495 мільйонів робочих місць з повною зайнятістю.
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Від пандемії більше постраждали люди в країнах з економіками, що розвиваються.
– Працівники в країнах з ринковою економікою, особливо ті, хто займається неформальною зайнятістю, постраждали у більшій мірі, ніж у минулі кризи, – зазначають в організації.
У МОП заявляють, що скорочення більше торкнулося жінок, ніж чоловіків.
Відновлення економіки
Відновлення світової економіки після коронакризи займе п’ять років. Такий прогноз дає Світовий банк.
Спад, спровокований пандемією, спостерігатиметься в одних країнах довше, ніж в інших, і це посилить нерівність.
Збиток світовій економіці до кінця 2021 року становитиме$7 трлн.
Джерело: МОП