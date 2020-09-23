З початку року доходи людей у всьому світі, отримані від роботи, впали на 10,7%, або на $3,5 трлн.

Ця цифра не включає фінансову підтримку, що надається урядами країн під час пандемії коронавірусу, повідомила Міжнародна організація праці (МОП).

У світі скоротилось 495 мільйонів робочих місць з повною зайнятістю.

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Від пандемії більше постраждали люди в країнах з економіками, що розвиваються.

– Працівники в країнах з ринковою економікою, особливо ті, хто займається неформальною зайнятістю, постраждали у більшій мірі, ніж у минулі кризи, – зазначають в організації.

У МОП заявляють, що скорочення більше торкнулося жінок, ніж чоловіків.

Відновлення економіки

Відновлення світової економіки після коронакризи займе п’ять років. Такий прогноз дає Світовий банк.

Спад, спровокований пандемією, спостерігатиметься в одних країнах довше, ніж в інших, і це посилить нерівність.

Збиток світовій економіці до кінця 2021 року становитиме$7 трлн.

Джерело: МОП